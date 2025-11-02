Meksiko: Požar u samoposluzi u Ermosilju, poginule 23 osobe, najmanje 11 povređenih

RTV pre 27 minuta  |  Tanjug
Meksiko: Požar u samoposluzi u Ermosilju, poginule 23 osobe, najmanje 11 povređenih

MEKSIKO SITI - U požaru koji je izbio u samoposluzi u gradu Ermosiljo, u meksičkoj saveznoj državi Sonora na severozapadu zemlje, stradale su najmanje 23 osobe, a 11 ljudi je povređeno, saopštile su lokalne vlasti.

Guverner države Sonora Alfonso Durazo potvrdio je da se požar dogodio u objektu prodajnog lanca Valdos, prenosi CNN. "Do sada postoje izveštaji o 23 poginulih i 11 povređenih, koji se leče u različitim bolnicama u gradu. Nažalost, među žrtvama su i maloletnici. Ova tragedija je ostavila duboku tugu među svim žiteljima Sonore", rekao je Durazo. Među poginulima su dvanaest žena, pet muškaraca, četiri dečaka i dve devojčice, javila je lokalna radio stanica Uniradio
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Požar u prodavnici! Poginulo 23 ljudi, desetoro povređenih! Tragedija tokom obeležavanja Dana mrtvih u Meksiku, među žrtvama i…

Požar u prodavnici! Poginulo 23 ljudi, desetoro povređenih! Tragedija tokom obeležavanja Dana mrtvih u Meksiku, među žrtvama i deca! (foto/video)

Kurir pre 17 minuta
Požar u prodavnici u Meksiku – poginule najmanje 23 osobe, desetoro povređenih

Požar u prodavnici u Meksiku – poginule najmanje 23 osobe, desetoro povređenih

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerMeksikoCNNpožar

Svet, najnovije vesti »

Da li je novo rusko nuklearno oružje „leteći Černobilj“ i „Posejdon“ stvarna ili prazna Putinova pretnja?

Da li je novo rusko nuklearno oružje „leteći Černobilj“ i „Posejdon“ stvarna ili prazna Putinova pretnja?

Danas pre 21 minuta
Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

Desetoro ljudi izbodeno nožem u vozu u Britaniji, uhapšene dve osobe

RTV pre 11 minuta
Vašington i Peking će uspostaviti direktne kanale za vojnu komunikaciju

Vašington i Peking će uspostaviti direktne kanale za vojnu komunikaciju

RTV pre 11 minuta
Meksiko: Požar u samoposluzi u Ermosilju, poginule 23 osobe, najmanje 11 povređenih

Meksiko: Požar u samoposluzi u Ermosilju, poginule 23 osobe, najmanje 11 povređenih

RTV pre 27 minuta
Drugi krug lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji: Građani odlučuju o gradonačelnicima u 32 opštine i Skoplju

Drugi krug lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji: Građani odlučuju o gradonačelnicima u 32 opštine i Skoplju

Nova pre 2 minuta