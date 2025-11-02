Meksiko: Požar u samoposluzi u Ermosilju, poginule 23 osobe, najmanje 11 povređenih

MEKSIKO SITI - U požaru koji je izbio u samoposluzi u gradu Ermosiljo, u meksičkoj saveznoj državi Sonora na severozapadu zemlje, stradale su najmanje 23 osobe, a 11 ljudi je povređeno, saopštile su lokalne vlasti.

Guverner države Sonora Alfonso Durazo potvrdio je da se požar dogodio u objektu prodajnog lanca Valdos, prenosi CNN. "Do sada postoje izveštaji o 23 poginulih i 11 povređenih, koji se leče u različitim bolnicama u gradu. Nažalost, među žrtvama su i maloletnici. Ova tragedija je ostavila duboku tugu među svim žiteljima Sonore", rekao je Durazo. Među poginulima su dvanaest žena, pet muškaraca, četiri dečaka i dve devojčice, javila je lokalna radio stanica Uniradio