Sramota srpskog fudbala - Tuča posle utakmice Čuke i Partizana, najgore prošao kapiten!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Sramota srpskog fudbala - Tuča posle utakmice Čuke i Partizana, najgore prošao kapiten!

Juče je Partizan doživeo težak poraz u prvenstvu od Čukaričkog na Banovom brdu.

Crno-beli iz Humske su izgubili sa čak 4:1, vezali i drugi poraz posle onog ispadanja od Mačve u Šapcu u okviru Kupa Srbije, pa su propustili veliku priliku da budu možda čak i prvoplasirani na tabeli Super lige posle prvog dela sezone, što bi im dalo veliku nadu i za titulu. Nakon završetka ove utakmice desile su se i nemile scene. Kako "Telegraf" piše, Vanja Dragojević, kapiten Partizana, i Nenad Tomović, nekadašnji reprezentativac Srbije, sukobili su se ispred
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Skandal: Potukli se kapiten Partizana i defanzivac Čukaričkog – „Gnjido, slino, pi**o ciga*ska!“

Skandal: Potukli se kapiten Partizana i defanzivac Čukaričkog – „Gnjido, slino, pi**o ciga*ska!“

Hot sport pre 9 minuta
Crveno-beli izgledaju dobro, a bliže se Batler, Grejem i Nvora

Crveno-beli izgledaju dobro, a bliže se Batler, Grejem i Nvora

Sport klub pre 9 minuta
Obradović: Glavni cilj da implementiramo Batlera

Obradović: Glavni cilj da implementiramo Batlera

Sportski žurnal pre 8 minuta
Nije mogao da veruje šta čuje! "Gnjido, slino..." Tomović otkrio šta mu je rekao kapiten Partizana, žestoki obračun kod…

Nije mogao da veruje šta čuje! "Gnjido, slino..." Tomović otkrio šta mu je rekao kapiten Partizana, žestoki obračun kod svlačionice

Večernje novosti pre 59 minuta
Miljenović fokusiran: Protiv Spartaka ozbiljan izazov, ali motivacije ne fali!

Miljenović fokusiran: Protiv Spartaka ozbiljan izazov, ali motivacije ne fali!

Hot sport pre 1 sat
Saša Obradović pred gostovanje u Dudovoj šumi: Pobeda imperativ, ali i uigravanje Batlera!

Saša Obradović pred gostovanje u Dudovoj šumi: Pobeda imperativ, ali i uigravanje Batlera!

Hot sport pre 1 sat
FOTO Evo gde je i šta radi Džoel Bolomboj, ovo će zanimati navijače Zvezde

FOTO Evo gde je i šta radi Džoel Bolomboj, ovo će zanimati navijače Zvezde

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanŠabacNenad Tomović

Sport, najnovije vesti »

Veljko Paunović - trener procesa, a ne spektakla

Veljko Paunović - trener procesa, a ne spektakla

Sportske.net pre 13 minuta
Sudbina Arnea Slota je poznata

Sudbina Arnea Slota je poznata

Sportske.net pre 8 minuta
Luda noć u NBA ligi: Indijana posle preokreta srušila Voriorse, Pistonsi razbili Dalas, prvi pik se propisno ispromašivao!

Luda noć u NBA ligi: Indijana posle preokreta srušila Voriorse, Pistonsi razbili Dalas, prvi pik se propisno ispromašivao!

Kurir pre 3 minuta
Skandal: Potukli se kapiten Partizana i defanzivac Čukaričkog – „Gnjido, slino, pi**o ciga*ska!“

Skandal: Potukli se kapiten Partizana i defanzivac Čukaričkog – „Gnjido, slino, pi**o ciga*ska!“

Hot sport pre 9 minuta
Au, kakav skandal: Želeli ga Zvezda i Partizan, a on pravi haos – Gađao navijače, nastao opšti haos!

Au, kakav skandal: Želeli ga Zvezda i Partizan, a on pravi haos – Gađao navijače, nastao opšti haos!

Hot sport pre 33 minuta