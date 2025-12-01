Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju: SNS proglasio pobedu u sva tri mesta, zabeleženi i incidenti

BBC News pre 43 minuta

Fonet Izbori u Negotinu

Izborni dan u jednom gradu i dve opštine na istoku, zapadu i severoistoku Srbije obeležile su visoka izlaznost, desetine incidenata i brojne pritužbe posmatrača o neregularnostima na biračkim mestima i u njihovoj blizini.

Posmatrači su celog izbornog dana ukazivali na niz neregularnosti i incidenata u ova tri mesta, poput optužbi za kupovinu glasova, slikanja glasačkog listića, vođenja paralelnih biračkih spiskova i napada na posmatračke misije.

Srpska napredna stranka (SNS), koja vlada Srbijom već 13 godina, saopštila je da je osvojila najviše glasova u Negotinu, na istoku Srbije, Mionici, na zapadu, i u Sečnju, varošici u Vojvodini, gde su i održani lokalni izbori.

Prema tim rezultatima, SNS je ubedljivo pobedio u Negotinu sa blizu 70 odsto osvojenih glasova.

U Mionici je SNS osvojio 52,6 odsto glasova, a opoziciona lista 38,5 odsto glasova, a u Sečnju su naprednjaci takođe ubedljivo pobedili sa 60,09 odsto glasova, naspram 30,4 odsto koliko je osvojila opoziona lista, saopštio je lider stranke Miloš Vučević.

Iz opozicionih stranaka i pokreta tvrde da su rezultati nešto drugačiji.

Iz opozicije i nekih posmatračkih organizacija ukazali su na niz incidenata i nepravilnosti tokom izbornog dana, posebno u Mionici, mestu u blizini Valjeva.

Nezvanični rezultati izbora

Negotin

U gradu na istoku Srbije sa ukupnim staovništvom od oko 30.000 ljudi (cela opština, SNS je osvojila blizu 70 odsto glasova, a drugoplasirana je opoziciona lista sa 26,7 odsto, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nekada lider, a sada samo član SNS.

Pretočeno u mandate, to znači da je SNS osvojila 33 mesta u lokalnoj skupštini, a opozicija 12.

Preostale dve liste nisu prešle cenzus, dodao je.

Na prethodnim lokalnim izborima u Negotinu 2021. godine, lista SNS i Socijalističke partije Srbije (SPS) osvojila je ukupno 76 odsto glasova, citirala je agencija Beta portal Savremena politika.

Mionica

U Mionici, gradiću na zapadu Srbije, SNS je osvojio 52,6 odsto glasova, a opoziciona lista 38,5 odsto glasova, rekao je Vučić.

Studentska lista Ujedinjeni za Mionicu saopštila je da je osvojila 3.107 glasova što je oko 42 odsto, dok je SNS osvojio 4.154 glasa, odnosno oko 56 procenata.

„Uprkos čitavoj SNS mašineriji, Mionička hrabrost je pobedila. Bićemo još jači i da ćemo uzeti budućnost koja nam pripada", poručili su.

Postoji mogućnost da na dva biračka mesta u Mionici dođe do obaranja glasanja, javio je N1.

U opštini Mionica su u prethodnim ciklusima postojale različite koalicije SNS, Socijalistička partija Srbije (SPS) i Srpske radikalne stranka (SRS), a u svim kombinacijama su na lokalu osvajale između 70 i 80 odsto glasova.

Poslednji put kada su građani izašli na birališta u Mionici na republičke izbore, u decembru 2023. godine, ove tri partije osvojile su 66 odsto.

Sečanj

U Sečnju su stranke koju čine vlast izašle odvojeno.

SNS je osvojila 60,9 odsto, SPS 4,7 odsto, a opoziciona lista 30,4 odsto, rekao je Vučić.

Međutim, novosadski zborovi koji su imali posmatrače na izborima u Sečnju tvrde da je SNS osvojio 55 odsto glasova, lista Glas mladih iz Sečnja 36 odsto, a SPS 5,5 odsto.

Na osnovu tih procenata, SNS-u bi pripalo 13 odborničkih mandata, Glasu mladih devet, a SPS-u jedan.

U Sečnju su naprednjaci, socijalisti i radikali na poslednjim lokalnim izborima 2022. godine osvojili skoro 84 odsto od glasova izašlih birača.

Izvor: agencija Beta i televizija N1

Niz incidenata tokom izbornog dana

U ovom gradu je došlo do sukoba u kojem je povređen i narodni poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Bogdan Radovanović, saopštili su iz tog pokreta.

Na društvenim mrežama podeljeni su i snimci fizičkog sukoba u jednom restoranu u selu Rajković u opštini Mionica.

Iz lokala su poletele flaše i stolice na okupljene ispred restorana, koji su, prema rečima svedoka, došli da protestuju protiv napada na Radovanovića.

U lokalu je, navodno, bio neformalni izborni štab SNS, javila je televizija N1.

Policija je privela nekoliko ljudi koji su bili u restoranu, javljaju lokalni mediji.

Iz izborne komisije u Mionici, tvrde da su posmatrači izbora došli u tu opštinu da „plaše neuke ljude".

Posmatrači Crte povukli su se sa svih biračkih mesta u Mionici zbog napada na koji policija nije ragovala, saopštio je programski direktor Raša Nedeljkov za agenciju Fonet.

U Negotinu su zabeležili „paralelne evidencije birača, a na velikom broju mesta ugrožavanje tajnosti glasanja".

Došlo je i do blažeg sukoba, kada je grupa muškaraca na četvorotočkašima navodno oduzela mobilni telefon fotoreporteru na ulici.

Posmatrači iz Novog Sada, koji su u Mionicu došli kao predstavnici Zbora građana Futoga, tvrde da im je noć uoči izbora isečeno 40 guma na 12 automobila.

„Na taj način su pokušali da izvrše sabotažu i da nam onemoguće da stignemo do biračkih mesta", kaže posmatrač Boro Pilić za televiziju N1.

U Sečnju se autobuska stanica navodno koristi kao mesto gde se vode paralelni birački spiskovi, izvestila je ta televizija.

Iz organizacije Kreni-promeni prijavili su navodno glasanje bez davanja ličnog dokumenta na uvid na više biračkim mesta, kao i fotografisanja glasačkog listića.

U Sečnju je biračko pravo do 18 sati iskoristilo 64,4 odsto glasača, a u Mionici 74,1 odsto, saopštili su iz izbornih komisija u ovim opštinama.

U Negotinu, gradu u Istočnoj Srbiji, do 18 sati glasalo je 52,6 odsto upisanih birača.

Negotinci i Mioničani glasaju na redovnim izborima, dok su u Sečnju raspisani prevremeni posle ostavke predsednika opštine Nebojše Meljevca iz Srpske napredne stranke (SNS).

Lokalni izbori u Negotinu, Mionici i Sečnju su drugo glasanje u zemlji otkako su studenti započeli višemesečne blokade fakulteta i proteste širom Srbije, pošto su u junu na birališta izašli stanovnici Zaječara i Kosjerića.

U sva tri mesta su naprednjaci i koalicije okupljene oko ove partije, već duže od decenije na vlasti.

U Mionici je jedna od šest izbornih lista je „Za lepše lice Mionice - studenti Ujedinjeni za Mionicu" - prva koju aktivno predvode članovi studentskog pokreta.

U birački spisak u Mionici upisano je više od 10.000 glasača, koliko ih ima i u Sečnju, gde se nadmetalo pet izbornih lista.

Skupština opštine Mionica ima 39 odborničkih mesta, a u Sečnju ih je 23.

U Negotinu pravo glasa ima više od 35.000 ljudi, ali će se za 45 mesta u lokalnoj skupštini nadmetati najmanji broj lista - četiri.

Crta: 'Ozbiljno ugrožena bezbednost' posmatrača

REUTERS/Djordje Kojadinovic

Posmatrači organizacije Crta su već u prvih nekoliko sati glasanja u Mionici zabeležili nepravilnosti na trećini biračkih mesta.

Crta je objavila i snimak grupe muškaraca u tamnoj odeći sa kapuljačama, za koje kažu da „krstare mestom", što su zabeležili i tokom junskih izbora u Kosjeriću.

Organizacija je odlučila da povuče sve posmatrače sa terena u Mionici, jer im je „ozbiljno ugrožena bezbednost" usled navodnog napada grupe muškaraca na mobilni tim Crte.

„Blokirali su prolaz i pokušali da polome stakla automobila u kojem su se dve devojke nalazile, i to pred očima policije koja nije reagovala – niti je zaštitila posmatračice, niti je makar legitimisala nasilnike", tvrde.

Objavili su i snimak na kojem se vide muškarci koji stoje pored automobila u kojem se nalaze posmatrači i navodno im ne daju da napuste vozilo, a tvrde da je lokalno tužilaštvo pokrenulo postupak zbog ovog incidenta.

Pravni timovi Crte ostati dostupni za prijavljivanje nepravilnosti, rekao je Nedeljkov.

Prijavljen je i slučaj kupovine glasova u opštini Sečanj, na koji policija nije reagovala.

U Mionici su posmatrači zabeležili i birače koji nisu iz te opštine.

Izbore u Mionici prati 14 posmatračkih organizacija i ukupno više od 900 posmatrača, saopštila je Marijana Cvijetić, zamenica predsednika Opštinske izborne komisije.

To je „zloupotreba instituta posmatrača" i obesmišljavanje njihove uloge, jer na nekim biračkim mestima ima i 20 posmatrača, što onemogućava njihov rad, smatra Nedeljkov.

„Ne želimo da dižemo paniku, ali moramo da kažemo da atmosfera nije normalna", rekao je.

U Mionici gotovo četvrtina biračkih mesta nije pripremljena u skladu sa propisanim procedurama, dodao je.

Nepravilnosti su zabeležene i tokom predizborne kampanje.

Iz organizacije Transparentnost Srbija ukazali su na funkcionersku kampanju u Negotinu, Mionici i Sečnju, mesta koje su visoki javni funkcioneri u ovom periodu posećivali mnogo češće nego između dva izborna ciklusa.

U kampanji su aktivno učestvovale desetine visokih državnih funkcionera i ministara, među kojima je bio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, čije se ime našlo u nazivu sve tri liste naprednjaka.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.01.2025)