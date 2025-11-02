Milojević: Nisam ovo očekivao; Jakšić: Ponosan sam na ekipu

Crvena zvezda i Radnik remizirali su na „Marakani“ u 14. kolu Super lige

Marko Jakšić, šef stručnog štaba Radnika, sa velikim zadovoljstvom je dočekao kraj meča protiv Crvene zvezde na Marakani. - Odradili smo taktički odličnu utakmicu, dobro smo je pripremili. Na trenutke smo srljali, ali smo se vratili, dogovorili u svlačionici. Ispravili smo te neke greške, iz tranzicije izjednačili. Ponosan sam na ekipu, rade stvarno vrhunski. Borićemo se do kraja. Srećan sam i zbog sebe, ovo mi je prva utakmica na Marakani kao trener - zaključio je