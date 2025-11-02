Bijelović za veliko slavlje Novog Pazara

RTV Novi Pazar pre 47 minuta
Bijelović za veliko slavlje Novog Pazara

Fudbaleri Novog Pazara pobedili su večeras gostujući tim Železničara sa 1:0, u meču 14. kola Super lige Srbije.

Jedini gol postigao je Luka Bijelović u 80. minutu. Utakmicu na Gradskom stadionu pratilo je oko 2.500 gledalaca. Posle nekompletnog kola, Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 22 boda, dok je Železničar na sedmom mestu sa 19 bodova. Novi Pazar će u 15. kolu gostovati Partizanu, a Železničar će dočekati ekipu Javora. M. Minić
Otvori na rtvnp.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) „Ludi“ trijumf Kelna, pet golova i dva crvena kartona

(VIDEO) „Ludi“ trijumf Kelna, pet golova i dva crvena kartona

Sport klub pre 7 minuta
Bjelović sa klupe postao junak utakmice! Novi Pazar pobedio Železničar

Bjelović sa klupe postao junak utakmice! Novi Pazar pobedio Železničar

IndeksOnline pre 1 sat
Novi Pazar pobedio Železničar

Novi Pazar pobedio Železničar

Radio sto plus pre 52 minuta
Vojvodina ''prosula'' pobedu nad Zvezdom, IMT šokirao Novosađane!

Vojvodina ''prosula'' pobedu nad Zvezdom, IMT šokirao Novosađane!

Sportske.net pre 11 minuta
Tsc izvisio protiv ekipe na začelju: Novi Pazar minimalcem do pobede!

Tsc izvisio protiv ekipe na začelju: Novi Pazar minimalcem do pobede!

Hot sport pre 37 minuta
„Dizelka“ stala u Novom Pazaru: Bijelović srušio Pančevce

„Dizelka“ stala u Novom Pazaru: Bijelović srušio Pančevce

Sport klub pre 32 minuta
Novi Pazar u finišu slomio otpor železničara: Bijelović doneo veliku radost domaćinu

Novi Pazar u finišu slomio otpor železničara: Bijelović doneo veliku radost domaćinu

Kurir pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanNovi Pazar

Sport, najnovije vesti »

Ovo se retko dešava: Zvezda i treći uzastopni meč u šampionatu Srbije bez trijumfa

Ovo se retko dešava: Zvezda i treći uzastopni meč u šampionatu Srbije bez trijumfa

Danas pre 2 minuta
Golman Partizana likuje zbog odlaska Blagojevića

Golman Partizana likuje zbog odlaska Blagojevića

Danas pre 32 minuta
Nema kraja Zvezdinoj krizi, Surduličani odneli veliki bod sa ''Marakane''!

Nema kraja Zvezdinoj krizi, Surduličani odneli veliki bod sa ''Marakane''!

Sportske.net pre 1 minut
Pohvalio se na društvenim mrežama: Golman Partizana srećan zbog odlaska Blagojevića!

Pohvalio se na društvenim mrežama: Golman Partizana srećan zbog odlaska Blagojevića!

Hot sport pre 6 minuta
Radnikovi rezervisti – zvezdini dželati: Treća utakmica Vladana Milojevića bez pobede!

Radnikovi rezervisti – zvezdini dželati: Treća utakmica Vladana Milojevića bez pobede!

Hot sport pre 1 minut