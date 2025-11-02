Bijelović za veliko slavlje Novog Pazara

Fudbaleri Novog Pazara pobedili su večeras gostujući tim Železničara sa 1:0, u meču 14. kola Super lige Srbije.

Jedini gol postigao je Luka Bijelović u 80. minutu. Utakmicu na Gradskom stadionu pratilo je oko 2.500 gledalaca. Posle nekompletnog kola, Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 22 boda, dok je Železničar na sedmom mestu sa 19 bodova. Novi Pazar će u 15. kolu gostovati Partizanu, a Železničar će dočekati ekipu Javora. M. Minić