MUP i BIA: Zapaljen šator u Pionirskom parku, povređen policajac, jedna osoba uhapšena /video, foto/

MUP Srbije i BIA najoštrije su osudili večerašnje incidente u blizini zgrade Narodne skupštine Republike Srbije, kada su učesnici skupa napali okupljene u Pionirskom parku, pri čemu je zapaljen šator u kojem su se nalazili ljudi, a tokom intervencije povređen je jedan policajac. Jedna osoba je uhapšena zbog remećenja javnog reda i mira.

U saopštenju MUP-a i BIA se ističe da je do incidenta došlo kada je organizovana grupa učesnika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu, u Pionirskom parku, bacajući različite predmete i pirotehnička sredstva u njihovom pravcu. U saopštenju se dodaje da je tom prilikom zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i