Nije mogao da veruje šta čuje! "Gnjido, slino..." Tomović otkrio šta mu je rekao kapiten Partizana, žestoki obračun kod svlačionice

Večernje novosti pre 2 sata
FUDBALERI Čukaričkog su u 13. kolu Superlige savladali Partizan 4:1 na banovom brdu, a nakon meča došlo je do navodne tuče Nenada Tomovića i Vanje Dragojevića.

Foto: A. Ilić Iskusni defanzivac, nekadašnji igrač Crvene zvezde i Fiorentine otkrio je šta se dogodilo. - U žaru borbe posle duela na terenu dobacio sam nešto Stefanu Miliću. Dečko nije ni reagovao, ali odjednom se pojavio Vanja Dragojević. Krenuo je najstrašnije da me vređa. Vikao je: "Ko si ti? Gde si igrao? Gnjido, slino, pi**o ciganska". Nisam mogao da verujem šta čujem. Bio sam šokiran. Reč mu nisam uputio, ali u jednom trenutku je zaista preterao. Rekao sam
