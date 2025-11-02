Stigli preliminarni rezultati: U drugom krugu lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji vodi VMRO-DPMNE

PREMA preliminarnim rezultatima koje je danas objavila Državna izborna komisija (DIK), nakon prebrojanih 69,17 odsto glasova, u drugom krugu lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji, kandidati VMRO-DPMNE vode u 21 opštini.

AP Photo/Boris Grdanoski Koalicija VREDI vodi u četiri, SDSM u tri, Nacionalni savez za integraciju (NAI) vodi u jednoj opštini, isto kao i ZNAM, prenosi Nova Makedonija. Unija Roma vodi u Šuto Orizariju, dok nezavisni kandidat vodi u Strugi. VMRO-DPMNE vodi u sledećim opštinama i gradovima: Grad Skoplje, Aerodrom, Valandovo, Vinica, Debarca, Demir Kapija, Dojran, Dolneni, Karpoš, Kičevo, Konče, Kočani, Kruševo, Lozovo, Makedonski Brod, Negotino, Mogila, Probištip,