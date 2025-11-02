Da li je lekarska greška uvek greška?

Velike priče pre 18 minuta  |  Piše Zoran Radovanović
Da li je lekarska greška uvek greška?

Vilijer Terblanš, iskusan advokat, protiv petoro lekara bolnice Maunt Sinaj i podneo je tužbu za lekarsku grešku koja je dovela do smrti njegovog sina Sema

U prvom oktobarskom broju svog ovogodišnjeg vikend izdanja, uticajni Njujork tajms je objavio članak pod naslovom „To je samo virus, rekli su mu u hitnoj pomoći. Nekoliko dana kasnije, bio je mrtav.“ Reč je o 20-godišnjem Semu Terblanšu, preminulom još pre dve godine. Pitanje uzroka njegove smrti sada je aktuelizovao njegov otac, advokat Vilijer Terblanš, insistiranjem da se sazna tačan uzrok Semove smrti, otkriju eventualne greške i pokrene reforma zdravstvene
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Svi jedemo jabuke pogrešno: Nutricionisti otkrivaju najbolji trenutak za nju kako biste podigli energiju

Svi jedemo jabuke pogrešno: Nutricionisti otkrivaju najbolji trenutak za nju kako biste podigli energiju

Vesti online pre 7 sati
Naučnici su detaljno proučili kako telo reaguje tokom posta: Šta se dešava po satima?

Naučnici su detaljno proučili kako telo reaguje tokom posta: Šta se dešava po satima?

B92 pre 10 sati
Svi jedemo jabuke pogrešno: Nutricionisti otkrivaju najbolji trenutak za nju kako biste podigli energiju

Svi jedemo jabuke pogrešno: Nutricionisti otkrivaju najbolji trenutak za nju kako biste podigli energiju

B92 pre 11 sati
Ovo je najopasnija kombinacija hrane za mozak: Naučnici apeluju

Ovo je najopasnija kombinacija hrane za mozak: Naučnici apeluju

B92 pre 16 sati
Spušta pritisak i holesterol, a stomak radi kao sat: Piće koje lekari preporučuju da se pije pred spavanje

Spušta pritisak i holesterol, a stomak radi kao sat: Piće koje lekari preporučuju da se pije pred spavanje

Nova pre 21 sat
Štetnije od sedenja: Ležanje može biti ubitačno za srce

Štetnije od sedenja: Ležanje može biti ubitačno za srce

B92 pre 1 dan
U Srbiji 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu

U Srbiji 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu

NIN pre 1 dan

Ključne reči

NjujorkzdravljelekariSinaj

Zdravlje, najnovije vesti »

Da li je lekarska greška uvek greška?

Da li je lekarska greška uvek greška?

Velike priče pre 18 minuta
Svi jedemo jabuke pogrešno: Nutricionisti otkrivaju najbolji trenutak za nju kako biste podigli energiju

Svi jedemo jabuke pogrešno: Nutricionisti otkrivaju najbolji trenutak za nju kako biste podigli energiju

Vesti online pre 7 sati
Zašto se osećate umorno čak i kada vam se čini da se hranite zdravo: Stres, dehidratacija, previše kofeina

Zašto se osećate umorno čak i kada vam se čini da se hranite zdravo: Stres, dehidratacija, previše kofeina

Radio 021 pre 10 sati
Naučnici su detaljno proučili kako telo reaguje tokom posta: Šta se dešava po satima?

Naučnici su detaljno proučili kako telo reaguje tokom posta: Šta se dešava po satima?

B92 pre 10 sati
Svi jedemo jabuke pogrešno: Nutricionisti otkrivaju najbolji trenutak za nju kako biste podigli energiju

Svi jedemo jabuke pogrešno: Nutricionisti otkrivaju najbolji trenutak za nju kako biste podigli energiju

B92 pre 11 sati