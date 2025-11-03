Prvi spisak Paunovića po preuzimanju fudbalske reprezentacije Srbije
Među povratnicima su Nemanja Radonjić, Marko Grujić i Mihailo Ristić, ali na spisku nema priželjkivanog Sergeja Milinkovića Savića,
U poduhvat ravan čudu, novi selektor reprezentacije Srbije u fudbalu Veljko Paunović ulazi sa par povratnika u sastav i delimično zadržanim kosturom ekipe iz dosadašnjeg toka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.
Nacionalni dres će posle nekog vremena ponovo obući napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić, odbrambeni igrač Selte Mihailo Ristić i veznjak atinskog AEK-a Marko Grujić.
Iako su ga mnogi navijači priželjkivali, u sastavu nema Sergeja Milinkovića Savića, kao ni njegovog brata Vanje, golmana Napolija.
Na spisku igrača u nemogućoj misiji plasmana na Mundijal 2026. nalazi se više standardnih prvotimaca Paunovićevog prethodnika Dragana Stojkovića Piksija poput Nikole Milenkovića, Strahinje Pavlovića i Miloša Veljkovića u odbrani, Filipa Kostića i Saše Lukića u veznom redu i Dušana Vlahovića i Luke Jovića u napadu.
Tu je nekoliko igrača iz Superlige poput Vanje Dragojevića iz Partizana i Lazara Ranđelovića iz Vojvodine, kao i iskusni igrači Crvene zvezde Aleksandar Katai i Miloš Veljković.
Od zlatnih orlića Veljka Paunovića, doskorašnjeg trenera španskog Ovijeda, koji su pre decenije postali prvaci sveta do 20 godina na Novom Zelandu na spisku su golman Predrag Rajković i Andrija Živković.
Na dve preostale kvalifikacione utakmice protiv Engleske u gostima i Letonije kao domaćin, neće igrati srpski kapiten Aleksandar Mitrović zbog povrede koju je nedavno zadobio.
Poznata su imena članova stručnog štaba koji će pomagati selektoru Paunoviću u narednom takmičarskom periodu, a jedan od njih je i Kvinton Forčun, zaboravljeni defanzivac Mančester junajteda i reprezentativac Južne Afrike, na poziciji trenera.
Paunovićev stručni štab čine još i Nunjo Migel Gomeš Benteš Lampreja (trener), Klaudio David Arzeno Pesuto (trener), Aleksandar Rogić (trener), Hezus Salvador Garido (trener golmana) i Alberto Martinez Fernandez (kondicioni trener).
Srbija će 13. novembra igrati protiv Engleskom u Londonu, dok tri dana kasnije dočekuje Letoniju, ponovo u Leskovcu.
Orlovi imaju bod manje od Albanije koja se nalazi na drugom mestu i ima poziciju za plasman u baraž. Prvo mesto u grupi i direktan plasman na Mundijal još ranije je osigurala Engleska.
Ko je na spisku?
Spisak 27 fudbalera rezentacije Srbije koji su pozvani za mečeve protiv Engleske i Letonije:
- golmani - Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić.
- odbrambeni igrači - Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić.
- vezni igrači - Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić.
- napadači - Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić.
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Ko je Veljko Paunović, novi selektor fudbalera Srbije
- Veljko Paunović: O Spartancima u Redingu, Antićevom savetu i novom talasu srpskog fudbala
- Kraj Piksijeve ere: Stojković više nije selektor fudbalske reprezentacije Srbije
(BBC News, 11.03.2025)