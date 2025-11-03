Prvi spisak Paunovića po preuzimanju fudbalske reprezentacije Srbije

BBC News pre 27 minuta

U poduhvat ravan čudu, novi selektor reprezentacije Srbije u fudbalu Veljko Paunović ulazi sa par povratnika u sastav i delimično zadržanim kosturom ekipe iz dosadašnjeg toka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Nacionalni dres će posle nekog vremena ponovo obući napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić, odbrambeni igrač Selte Mihailo Ristić i veznjak atinskog AEK-a Marko Grujić.

Iako su ga mnogi navijači priželjkivali, u sastavu nema Sergeja Milinkovića Savića, kao ni njegovog brata Vanje, golmana Napolija.

Na spisku igrača u nemogućoj misiji plasmana na Mundijal 2026. nalazi se više standardnih prvotimaca Paunovićevog prethodnika Dragana Stojkovića Piksija poput Nikole Milenkovića, Strahinje Pavlovića i Miloša Veljkovića u odbrani, Filipa Kostića i Saše Lukića u veznom redu i Dušana Vlahovića i Luke Jovića u napadu.

Tu je nekoliko igrača iz Superlige poput Vanje Dragojevića iz Partizana i Lazara Ranđelovića iz Vojvodine, kao i iskusni igrači Crvene zvezde Aleksandar Katai i Miloš Veljković.

Od zlatnih orlića Veljka Paunovića, doskorašnjeg trenera španskog Ovijeda, koji su pre decenije postali prvaci sveta do 20 godina na Novom Zelandu na spisku su golman Predrag Rajković i Andrija Živković.

Na dve preostale kvalifikacione utakmice protiv Engleske u gostima i Letonije kao domaćin, neće igrati srpski kapiten Aleksandar Mitrović zbog povrede koju je nedavno zadobio.

Poznata su imena članova stručnog štaba koji će pomagati selektoru Paunoviću u narednom takmičarskom periodu, a jedan od njih je i Kvinton Forčun, zaboravljeni defanzivac Mančester junajteda i reprezentativac Južne Afrike, na poziciji trenera.

Paunovićev stručni štab čine još i Nunjo Migel Gomeš Benteš Lampreja (trener), Klaudio David Arzeno Pesuto (trener), Aleksandar Rogić (trener), Hezus Salvador Garido (trener golmana) i Alberto Martinez Fernandez (kondicioni trener).

Srbija će 13. novembra igrati protiv Engleskom u Londonu, dok tri dana kasnije dočekuje Letoniju, ponovo u Leskovcu.

Orlovi imaju bod manje od Albanije koja se nalazi na drugom mestu i ima poziciju za plasman u baraž. Prvo mesto u grupi i direktan plasman na Mundijal još ranije je osigurala Engleska.

Ko je na spisku?

Spisak 27 fudbalera rezentacije Srbije koji su pozvani za mečeve protiv Engleske i Letonije:

golmani - Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Veljko Ilić.

odbrambeni igrači - Strahinja Pavlović, Nikola Milenković, Miloš Veljković, Veljko Milosavljević, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Mihailo Ristić, Aleksa Terzić.

vezni igrači - Saša Lukić, Ivan Ilić, Marko Grujić, Nemanja Gudelj, Aleksandar Stanković, Vanja Dragojević, Andrija Živković, Lazar Ranđelović, Filip Kostić, Luka Ilić, Lazar Samardžić.

napadači - Dušan Vlahović, Luka Jović, Petar Ratkov, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić.

