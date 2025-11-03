Arnautović video spisak Srbije i odmah se oglasio: Jednom igraču poslao posebnu poruku

Mondo pre 1 sat  |  Tijana Jevtić
Arnautović video spisak Srbije i odmah se oglasio: Jednom igraču poslao posebnu poruku

Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović, rešio je da podrži prijatelja iz kluba.

Nakon što je Veljko Paunović objavio spisak igrača na koje računa u predstojećim kvalifikacijama za Mundijal 2026, oglasio se i reprezentativac Austrije, a razlog je, naravno, Nemanja Radonjić. Na spisku novog šefa struke Orlova našla su se i neka nova imena, među njima i Radonjić. To je nateralo najzvučnije pojačanje Crvene zvezde da se oglasi na društvenim mrežama. Simbolično, podelio je fotografiju na kojoj Radonjić proslavlja gol u dresu Srbije. "Vratio se brat
