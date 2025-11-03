Lazović: ZLF podržava borbu Dijane Hrke, može računati na našu pomoć u svakom smislu

Beta pre 46 minuta

Zeleno-levi front (ZLF) podržava protest Dijane Hrke ispred Doma Narodne skupštine i spreman je da joj pomogne na bilo koji način, izjavio je poslanik i kopredsednik ZLF Radomir Lazović.

"Poslanici i poslanice ZLF su na ulici u podršci Dijani Hrki. Ponudili smo našu podršku i pomoć u smislu prostorija u parlamentu, ukoliko Dijana Hrka bude želela da udje, a spremni smo da pomognemo i na sve druge načine", rekao je Lazović agenciji Beta.

Dijana Hrka je majka mladića koji je pre godinu dana poginuo u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu i koja je u nedelju počela štrajk glađu ispred Doma Narodne skupštine, sa zahtevom da se utvrdi odgovornost za pad nadstrešnice.

Lazović je ocenio da je na ulicama gradova Srbije "mnogo emocija" i da se posle komemoracije u Novom Sadu borba nastavlja ispred parlamenta u Beogradu.

"Najpotresnije je to što vidimo policiju kojoj su iza leđa kriminalci i ubice a ona je okrenuta prema građanima i studentima. Čuvaju ovu režimsku sramotu, odnosno Ćacilend", rekao je Lazović.

On je rekao da će u parlamentu narednih dana biti usvojeno mnogo zakona koji su štetni za građane i državu i dodao da će ZLF detaljno upoznati javnost sa tim planom vlasti.

(Beta, 03.11.2025)

