FR: Vučić ne zna kako da umiri proteste, a njegova izvinjenja su neuverljiva

Danas pre 8 sati  |  Beta
FR: Vučić ne zna kako da umiri proteste, a njegova izvinjenja su neuverljiva

Masovni skup u Novom Sadu pokazao je da Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne može tek tako da ignoriše proteste, niti da ih umiri, a nije bio uverljiv ni njegov retorički zaokret i izjava da žali zbog svega što je govorio o demonstrantima, piše danas dnevnik Frankfurter rundšau (FR).

Nemački dnevnik piše da su studenti ponovo višednevnim pešačenjem do Novog Sada mobilisali celu zemlju, i da ljude nije „zastrašio ni prekid voznih i autobuskih veza zbog navodnih pretnji bombama“, niti „građevinski radovi na prilazima Novom Sadu“. „Bezuspešno su vlastodržac i njegova pratnja vređali studente kao teroriste ili fašiste, podmetali im satanističke rituale ili da spremaju krvave napade“, piše FR. Dnevnik piše da je Vučić na pitanje novinara šta očekuje
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nemački dnevnik: Politički kameleon Vučić za sve više ljudi u Srbiji postaje izvor problema

Nemački dnevnik: Politički kameleon Vučić za sve više ljudi u Srbiji postaje izvor problema

Radio 021 pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Uhapšen Vladimir Štimac i još 36 osoba

Uhapšen Vladimir Štimac i još 36 osoba

Glas Šumadije pre 14 minuta
Jutro posle nemira kod Skupštine: Evo kakva je situacija na uglu Bulevara i Takovske (foto)

Jutro posle nemira kod Skupštine: Evo kakva je situacija na uglu Bulevara i Takovske (foto)

Blic pre 19 minuta
MUP: Privedeno 37 osoba zbog incidenata isred Skupštine Srbije

MUP: Privedeno 37 osoba zbog incidenata isred Skupštine Srbije

Euronews pre 5 minuta
Nemački dnevnik: Politički kameleon Vučić za sve više ljudi u Srbiji postaje izvor problema

Nemački dnevnik: Politički kameleon Vučić za sve više ljudi u Srbiji postaje izvor problema

Radio 021 pre 14 minuta
VIDEO: Priveden Vladimir Štimac, poznato za šta se sumnjiči

VIDEO: Priveden Vladimir Štimac, poznato za šta se sumnjiči

Radio 021 pre 14 minuta