FR: Vučić ne zna kako da umiri proteste, a njegova izvinjenja su neuverljiva

Masovni skup u Novom Sadu pokazao je da Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne može tek tako da ignoriše proteste, niti da ih umiri, a nije bio uverljiv ni njegov retorički zaokret i izjava da žali zbog svega što je govorio o demonstrantima, piše danas dnevnik Frankfurter rundšau (FR).

Nemački dnevnik piše da su studenti ponovo višednevnim pešačenjem do Novog Sada mobilisali celu zemlju, i da ljude nije „zastrašio ni prekid voznih i autobuskih veza zbog navodnih pretnji bombama“, niti „građevinski radovi na prilazima Novom Sadu“. „Bezuspešno su vlastodržac i njegova pratnja vređali studente kao teroriste ili fašiste, podmetali im satanističke rituale ili da spremaju krvave napade“, piše FR. Dnevnik piše da je Vučić na pitanje novinara šta očekuje