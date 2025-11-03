Kremlj: Nema potrebe za samit Putin-Tramp

Danas pre 14 minuta  |  FoNet
Kremlj: Nema potrebe za samit Putin-Tramp

Sada je potreban temeljan rad na pitanjima koja se tiču rešenja u Ukrajini, a ne brza organizacija sastanka između ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov agenciji TASS.

Predstavnik Kremlja je istakao da trenutno nema potrebe za takvim samitom. „U ovom trenutku, ono što je potrebno je veoma pedantno raditi na detaljima problema rešenja“, citira moskovska agencija odgovor Peskova na pitanje o mogućnosti brze pripreme ličnih razgovora između dva lidera. Predsednici Rusije i Sjedinjenih Država su se saglasili da održe sastanak u Budimpešti i da počnu pripreme za njega nakon razgovora 16. oktobra. Međutim, 23. oktobra Tramp je
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Analizira Politico: „Hrabar vođa u ratu, ali postoji i tamna strana vladavine Zelenskog“

Analizira Politico: „Hrabar vođa u ratu, ali postoji i tamna strana vladavine Zelenskog“

Danas pre 5 sati
RAT U UKRAJINI Zelenski: Nemačka ispunila sporazume o jačanju ukrajinske PVO sistemima "Patriot"

RAT U UKRAJINI Zelenski: Nemačka ispunila sporazume o jačanju ukrajinske PVO sistemima "Patriot"

Euronews pre 1 dan
(Video) Žestok napad na rusku luku: Eksplozije i požar u rafineriji Rosnjefta

(Video) Žestok napad na rusku luku: Eksplozije i požar u rafineriji Rosnjefta

Blic pre 1 dan
Rat - dan 1.348: Rusi u ofanzivi, gradovi pod opsadom; Ukrajinci dobijaju moćno oružje FOTO/VIDEO

Rat - dan 1.348: Rusi u ofanzivi, gradovi pod opsadom; Ukrajinci dobijaju moćno oružje FOTO/VIDEO

B92 pre 1 dan
Rajt: Testiranje nuk.oružja koje traži Tramp neće uključivati eksplozije atomske bombe

Rajt: Testiranje nuk.oružja koje traži Tramp neće uključivati eksplozije atomske bombe

Euronews pre 1 sat
"Gradovi su izgubljeni": Nova taktika ruske vojske, Ukrajinci nemaju rešenje

"Gradovi su izgubljeni": Nova taktika ruske vojske, Ukrajinci nemaju rešenje

Mondo pre 2 sata
"Brzo i efikasno" Zelenski poslao poruku Ukrajincima (video)

"Brzo i efikasno" Zelenski poslao poruku Ukrajincima (video)

Alo pre 1 sat

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaBudimpeštaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kremlj: Nema potrebe za samit Putin-Tramp

Kremlj: Nema potrebe za samit Putin-Tramp

Danas pre 14 minuta
Izrael opasno zapretio: "Hezbolah se igra vatrom, pojačaćemo napade na južni Liban"

Izrael opasno zapretio: "Hezbolah se igra vatrom, pojačaćemo napade na južni Liban"

Kurir pre 8 minuta
Korak ka digitalnoj autokratiji

Korak ka digitalnoj autokratiji

Radar pre 1 sat
(Video) Misteriozno oproštajno pismo: Izraelska vojna tužiteljka, koja je pustila snimak zlostavljanja pronađena na plaži u…

(Video) Misteriozno oproštajno pismo: Izraelska vojna tužiteljka, koja je pustila snimak zlostavljanja pronađena na plaži u Tel Avivu

Blic pre 39 minuta
Novi haos na evropskom aerodromu: Hitno obustavljeni letovi, ponovo uočen sumnjiv dron

Novi haos na evropskom aerodromu: Hitno obustavljeni letovi, ponovo uočen sumnjiv dron

Blic pre 44 minuta