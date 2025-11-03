Kremlj: Nema potrebe za samit Putin-Tramp

Sada je potreban temeljan rad na pitanjima koja se tiču rešenja u Ukrajini, a ne brza organizacija sastanka između ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov agenciji TASS.

Predstavnik Kremlja je istakao da trenutno nema potrebe za takvim samitom. „U ovom trenutku, ono što je potrebno je veoma pedantno raditi na detaljima problema rešenja“, citira moskovska agencija odgovor Peskova na pitanje o mogućnosti brze pripreme ličnih razgovora između dva lidera. Predsednici Rusije i Sjedinjenih Država su se saglasili da održe sastanak u Budimpešti i da počnu pripreme za njega nakon razgovora 16. oktobra. Međutim, 23. oktobra Tramp je