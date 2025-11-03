Tramp rekao da Si Đinping shvata šta bi bile posledice kineske invazije na Tajvan

Danas pre 9 sati  |  Beta - AFP
Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je izjavio da predsednik Kine Si Đinping razume kakve bi bile „posledice“ potencijalne kineske invazije na Tajvan, ali je odbio da precizira da li bi SAD branile tu ostrvsku državu u slučaju napada.

On je to rekao u intervjuu koji je danas emitovala američka televizija Si Bi Es (CBS). „Znaćete ako se to desi, a on razume odgovor na to pitanje“, odgovorio je američki predsednik kada su ga pitali da li bi SAD intervenisale u slučaju potencijalnog vojnog napada Pekinga na Tajvan, dodajući da kineski lider razume „posledice“ takve intervencije. Peking smatra Tajvan odmetnutim, a svojim, a Vašington daje najveću podršku toj državi. Tramp je rekao da Tajvan nije
