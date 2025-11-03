Futsal večiti derbi pripao gostima: Crvena zvezda savladala Partizan! Crno-belima za utehu liderska pozicija

U okviru sedmog kola Druge futsal lige Srbije odigran je večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde.

Pobedu na Banjici je odnela gostujuća Crvena zvezda - 3:2 (3:1). Golove za Crvenu zvezdu su postigli Goranović, Mrđenović i Dimić, dok su za Partizan pogađali Oliveira i Stanojević. Uprkos poraz, Partizan je prvi na tabeli sa 18 bodova. Ipak, prednost crno-belih nije više tako ubedljiva, pošto je Crvena zvezda sada druga sa 16 bodova.