Mondo pre 34 minuta  |  Nikola Lalović
Partizan - Crvena zvezda uživo: Čekamo da krene prvi večiti derbi sezone

Partizan od 20:30 dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige u prvom "večitom derbiju" ove sezone.

Ovo je prvi susret ovih rivala u takmičarskoj godini, a timovi ga dočekuju sa raznim problemima. Crvena zvezda dolazi sa mnogo problema sa povređenim igračima, dok je Partizan nedavno ostao bez Željka Obradovića na klupi i još uvek čeka naslednika najtrofejnijeg evropskog trenera ikada. Pošto ove sezone zbog promene sistema takmičenja neće biti "večitog derbija" u ligaškom delu ABA lige prvi susret Partizana i Crvene zvezde je zakazan za 12. decembar od 20:30.
