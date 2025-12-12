Mekinli Rajt presudio Bajernu u poslednjim sekundama, Dubai i dalje bez poraza pred svojim navijačima (video)

Politika
Dubai sad ima skor 7-8, dok je Bajern posle šestog poraza u nizu na 5-10

Košarkaši Dubaija su preokretom u finišu meča pobedili Bajern rezultatom 89:88 u meču 15. kola Evrolige. Dubai sad ima skor 7-8, dok je Bajern posle šestog poraza u nizu na 5-10. Mekinli Rajt je predvodio Dubai ka pobedi sa 22 poena, po 12 su dali Filip Petrušev i Mfiondu Kabengele, a po 11 Kosta Kondić i Džastin Anderson. Nemanja Dangubić se nije upisao u strelce za skoro devet minuta na terenu, a Aleksa Avramović zbog povrede nije bio u sastavu Dubaija. Andreas
