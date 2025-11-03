Stefanovićeva rafalna paljba presudila Borcu

Stefanovićeva rafalna paljba presudila Borcu
ČAČAK – Košarkaši Borca poraženi su večeras u Hali kraj Morave od FMP-a rezultatom 83:74 u utakmici 5. kola ABA lige.

Borac je odigrao prilično dobro prvo poluvreme, u kojem je postigao 43, a primio 40 poena. Kontrolisali su Čačani ritam meča, bili koncentrisani i činilo se da su na dobrom putu da dođu do druge pobede. Međutim, u nastavku se “zapalio“ Lazar Steanović koji je u odsudnim trenucima vodio svoj tim do prednosti koja se kasnije ispostavila kao nedostižna za izabranike Saše Ocokoljića. Na celom meču pogodio je pet trojki iz šest pokušaja i sjajno dirigovao igrom svog
Aba liga! Fmp pobedio Borac!

Fmp na krilima Stefanovića i Rebrače slavio u Čačku

"Treba da ih je sramota!" Evo šta je Obradović rekao košarkašima Partizana u svlačionici posle bolne lekcije od Dubaija

Partizan i 3/4 - ne ide, pa ne ide

„To je sramota“: Obradović zagrmeo nakon poraza od Dubaija!

Stefanović i Rebrača nosili FMP preko Morave…

Košarkaši FMP-a pobedili Borac u ABA ligi

