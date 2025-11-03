Dončić režirao trijumf Lejkersa, Jović jednocifren u porazu Majamija (VIDEO)

LOS ANĐELES - Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su Majami hit rezultatom 130:120. Luka Dončić upisao je tripl-dabl učinak.

Lejkersi su u meču sa Majamijem došli do petog trijumfa u sezoni, dok ekipa Hita ima skor od tri poraza i isti broj pobeda. Luka Dončić bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu Lejkersa i upisao tripl-dabl učinak sa 29 poena, 11 skokova i 10 asistencija za 39 minuta na terenu. Sledio ga je Ostin Rivs sa 26 poena, četiri skoka i 11 asistencija. Džejk Laravija dodao je 25, a Rui Hačimura i Džekson Hejz dali su po 15 poena. U timu Majamija Haime Žakez bio je