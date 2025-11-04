Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, Vučić o 'snajperistima i nasilnoj promeni vlasti'

BBC News pre 9 minuta

REUTERS/Zorana Jevtic Dijana Hrka, koja je izgubila sina u padu nadstrešnice u Novom Sadu, štrajkuje glađu u centru Beograda, tražeći 'istinu i pravdu'

Dijana Hrka, majka čiji je sin poginuo u obrušavanju nadstrešnice u Novom Sadu, nastavlja štrajk glađu u centru Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o težnjama o nasilnoj promeni vlasti i „snajperistima" koje vlast pokušava da uhvati.

Dan posle velikog komemorativnog skupa za poginule u novosadskoj tragediji, Dijana Hrka je došla ispred Skupštine Srbije i rekla da je u 11.52 - kada je pala betonska nadstrešnica - započela štrajk glađu.

Na ovaj vid protesta odlučila se „tražeći pravdu i odgovor ko je ubio njenog sina i još 15 ljudi" i da vlast raspiše vanredne parlamentarne izbore.

Hrka je pod šatorom u strogom centru Beograda - prethodna noć je bila hladna - a podržavaju je antivladini demonstranti koji su se 2. novembra uveče sukobili sa pristalicama vlasti i policijom.

Te večeri policija je, saopšteno je, privela blizu 40 ljudi, među kojima i bivšeg košarkaškog reprezentativca Vladimira Štimca koji je, uprkos odluci suda, ostao u pritvoru.

Tvrdeći da je vlast „prethodnih dana i nedelja imala različite bezbednosne podatke koji nisu naivni", Vučić je u televizijskom intervjuu rekao i da „nadležne službe u Beogradu jure dvojicu snajperista za koje znaju da su u gradu".

Nije izneo detalje o kojim snajperistima reč, ali je rekao: „Tri dana ne možemo da ih pronađemo. Ko su mete, videćemo. Znamo da su stigli, znamo odakle novac, verujem da će nadležne službe uspeti to da reše".

Zaključio je, međutim, da su snajperisti deo plana da on bude srušen.

„To im je jedini način, moju volju ne mogu da pokolebaju, da me pobede ne mogu.

„Neću prihvatiti silu i nasilje, spoljni uticaj za bilo kakvu promenu vlasti, ne pada mi na pamet", rekao je Vučić.

Pozvao je Dijanu Hrku, ali i poslanika vladajuće Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića da prekinu štrajk glađu.

Razumem „političke performanse, razumem sve", rekao je on i nastavio:

„Imam ogromno poštovanje i znam kolika je bol kada izgubite dete.

„Molim vas, primite moje saučešće još jednom, ali vas, kao Boga molim nemojte da naškodite svom zdravlju", rekao je Vučić.

U večeri sukoba, pristalice vlasti su sa razglasa puštale razne narodne pesme, između ostalih čuo se i stih 'pošla majka sina da potraži', što je izazvalo gnev antivladinih demonstranata koji smatraju da je neprimereno puštati pesme majci koja tuguje za sinom i traži pravdu.

Šta se dešava u centru Beograda?

Posle posle nereda i sukoba antivladinih demonstranata i pristalica vlasti i policije 2. novembra, situacija u centru Beograda je mirna, ali napeta.

Privedeno je 37 ljudi koji su „učestvovali u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja" ispred Skupštine Srbije, saopštila je policija.

Među privedenima je i Vladimir Štimac, nekadašnji košarkaš srpske reprezentacije i Crvene zvezde, koji je od početka aktivan na antivladinim protestima.

Njegov advokat Nikola Lakić saopštio je da je Štimcu 3. novembra ponovo određeno 48-časovno policijsko zadržavanje, ali mu se računa vreme koje već proveo iza rešetaka.

„Ovo je pravni nonsens. Nezakonito je i nemoguće je da se dva puta donosi rešenje o istoj stvari", rekao je Lakić za BBC na srpskom.

Prethodno je sud usvojio žalbu odbrane, prenosi Fonet.

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Nekadašnji srpski košarkaški reprezentativac Vladimir Štimac (u pozadini, u desnom gornjem delu fotografije iza demonstranta koji viče na policiju), jedan je od privedenih posle sukoba u centru Beograda - on je od početka aktivan na antivladinim demonstracijama

U nedelju, 2. novembra uveče situacija je bila veoma napeta, letele su boce sa vodom, topovski udari, kamenice i baklje.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, oglasio se i pozvao sve na mir, ali je izneo tvrdnju da su antivladini demonstranti, odnosno „blokaderi", kako ih on zove, „pokušali da spale žive ljude u kampu u Pionirskom parku", tačno prekoputa skupštine.

Taj kamp je postavljen još u martu, a u njemu su ljudi koji tvrde da „žele da uče" i protive se blokadama rada fakulteta u Srbiji.

Neki od demonstranata proveli su dve noći sa Dijanom Hrkom ispred Skupštine Srbije.

Za šta se tereti Štimac?

BBC/Predrag Vujić Vladimir Štimac na jednom od ranijih antivladinih protesta u centru Beograda

Nekoliko stotina ljudi došlo je 2,. novembra da podrži Hrku, a kasnije popodne, oko zgrade skupštine je postavljena interventna jedinica policije koja je satima razdvajala antivladine demonstrante i okupljene u šatorskom kampu pristalica predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Policija nije dozvolila Hrki da se smesti kod zdanja skupštine, što je izazvalo nezadovoljstvo ljudi koji se protive režimu Aleksandra Vučića i počeli su da se okupljaju u sve većem broju.

„Koga čuvate? Zašto majci koja je izgubila sina ne date da traži pravdu?", dobacivali su okupljeni policajcima koji su preprečili prolaz do zgrade skupštine.

Ali i pristalice vlasti su se mobilisale i ispunili su prostor oko velikih belih šatora koji mesecima stoje u strogom centru grada.

Čitavog dana 3. novembra, situacija kod Skupštine Srbije bila je napeta, ali mirnija uz glasnu muziku sa zvučnika iz šatorskog kampa.

Štimac je priveden ispred zgrade Radio-televizije Srbije (RTS), nedaleko od parlamenta.

Štimac je priveden zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja i podstrekivanje učesnike neprijavljenog skupa da izvrše napad na učesnike drugog prijavljenog skupa u Pionirskom parku, i na policijske službenike, kao i na nasilno svrgavanje nosilaca najviših državnih funkcija, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

Još nekoliko košarkaša, bivših i sadašnjih reprezentativaca, izrazilo je podršku antivladinim demonstracijama.

Vladimir Lučić, nekadašnji kapiten Partizana, dugogodišnji igrač minhenskog Bajerna, osudio je puštanje pesama sa razglasa iz prostora zvanog Ćacilend 2. novembra uveče, na dan kada je majka poginulog počela štrajk glađu.

„Dok majka traži pravdu za dete koje više nikada neće zagrliti, jer već godinu dana niko nije odgovarao - u oboru, ćacad za par hiljada dinara peva 'Pošla majka sina da potraži'.

„Dno društva više nije metafora. Gde su rasli i ko je vaspitao te neljude?!", napisao je Lučić na društvenim mrežama, preneo je je Sportklub, sportski sajt N1.

Slično je reagovao i Branko Lazić, dugogodišnji bivši kapiten Crvene zvezde, u neverici da je neko pustio tu pesmu u trenucima dok Dijana Hrka traži istinu o pogibiji njenog sina.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Antivladina demonstrantkinja na skupu podrške Dijani Hrki 3. novembra uveče u centru Beograda

Prostor ispred Skupštine Srbije gde su veliki beli šatori i kamp u Pionirskom parku, antivladini demonstranti pogrdno nazivaju 'Ćacilend', ali su ga prihvatili i predstavnici vlasti i provladini mediji.

Policija razdvaja pristalice vlasti i demonstrante u Beogradu

I u Novom Sadu je organizovan protest, odnosno okupljanje podrške Dijani Hrki.

Studenti, koji već blizu godinu dana protestuju zahtevajući odgovornost za pad nadstrešnice, u nedelju uveče su pozvali pristalice da vode računa o sopstvenoj bezbednosti i ne reaguju na nasilje.

Dijana Hrka

U Novom Sadu je 1. novembra održan veliki komemorativni skup na poziv studenata.

Tokom dana nije zabeležen nijedan incident na okupljanju kojem je, prema procenama neformalne organizacije Arhiv javnih skupova, prisustvovalo oko 110.000 ljudi.

Prema policiji, na skupu je bilo 39.000 ljudi.

Početkom godine, studenti Beogradskog univerziteta, prvi su pešice prošli put od glavnog grada do 80 kilometara udaljenog Novog Sada.

Vozili su bicikle do francuskog Strazbura, gde je sedište nekoliko evropskih institucija, prešavši više od 1.300 kilometara i trčali do Brisela krajem aprila i početkom maja želeći da skrenu pažnju na probleme u zemlji.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, nezavisno pravosuđe, i stalno isticanje korupcije kao jednog od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

U toku su tri tužilačka postupka, jedan zbog sumnji na korupciju, ali se suđenja i dalje čekaju.

Studenti su u međuvremenu izneli i novi zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast odbija, najavljujući ih za sledeću godinu.

Tokom leta protesti su se nastavili, ali su skupove organizovale i pristalice Srpske napredne stranke (SNS).

