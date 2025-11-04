Babiš sklopio koalicioni sporazum s desničarskim strankama, izvesno da će biti novi premijer Češke Republike

Pobednik parlamentarnih izbora u Češkoj i lider stranke ANO Andrej Babiš danas je potpisao koalicioni sporazum sa krajnje desničarskom strankom Sloboda i direktna demokratija (SPD) i desničarskom strankom Motoristi, nakon čega je izvesno da će postati premijer.

Koalicija će imati 108 od 200 mesta u Donjem domu parlamenta, pri čemu ANO ima 80, SPD 15, a Motoristi 13 poslanika, prenosi Politiko. Babiš je milijarder i poljoprivredni tajkun čiji je uspeh na nedavnim parlamentarnim izborima izazvao strah u Briselu zbog desničarskog saveza koji bi mogao da formira na evropskom nivou. Uprkos zabrinutostima da bi Babiš mogao da bude u sukob interesa, češki predsednik Petr Pavel mu je prošle nedelje dao mandat da formira vladu.