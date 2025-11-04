Cvijanović: RS traži da u evropskim integracijama učestvuje u skladu sa svojom ustavnom pozicijom

Danas pre 34 minuta  |  Beta
Cvijanović: RS traži da u evropskim integracijama učestvuje u skladu sa svojom ustavnom pozicijom
Srpska članica Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željka Cvijanović izjavila je da je u današnjem razgovoru s visokom predstavnicom Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas u Sarajevu navela da Republika Srpska traži da u procesu evropskih integracija učestvuje u skladu sa svojom definisanom ustavnom pozicijom. „Od EU očekujemo racionalniji pristup i više razumevanja za složenu ustavnu strukturu u BiH. Očekujemo više podrške domaćim
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Tragedija: Preminuo trener Radničkog iz Kragujevca tokom utakmice u Lučanima

Tragedija: Preminuo trener Radničkog iz Kragujevca tokom utakmice u Lučanima

Danas pre 38 minuta
Portal 021.rs nominovan za najbolji informativni sajt u regionu: Glasanje publike u toku

Portal 021.rs nominovan za najbolji informativni sajt u regionu: Glasanje publike u toku

Radio 021 pre 1 dan
Ministar Memić na prijemu u Ambasadi Srbije u Londonu pred Svetski sajam turizma

Ministar Memić na prijemu u Ambasadi Srbije u Londonu pred Svetski sajam turizma

IndeksOnline pre 1 dan
„Gledaj me u oči!“ – slogan 30. festivala „Bez prevoda“

„Gledaj me u oči!“ – slogan 30. festivala „Bez prevoda“

Zoom UE pre 1 dan
Kosovo optužuje Srbiju da je narušila državnu granicu, u vezi s izveštajem o otmici Srbina u Leposaviću

Kosovo optužuje Srbiju da je narušila državnu granicu, u vezi s izveštajem o otmici Srbina u Leposaviću

Slobodna Evropa pre 1 dan
Izveštaj Evropske komisije: Napredak Crne Gore, zaostajanje BiH i Srbije, ograničen napredak Kosova

Izveštaj Evropske komisije: Napredak Crne Gore, zaostajanje BiH i Srbije, ograničen napredak Kosova

Slobodna Evropa pre 1 dan
Ko je bio Mladen Žižović, trener Radničkog koji je preminuo usred utakmice u Lučanima

Ko je bio Mladen Žižović, trener Radničkog koji je preminuo usred utakmice u Lučanima

Telegraf pre 1 dan

Ključne reči

BosnaHercegovinaRepublika SrpskaSarajevoBosna i HercegovinaEvropska UnijaEUŽeljka Cvijanović

Najnovije vesti »

Veljko Paunović objavio spisak igrača za kvalifikacije za Mundijal

Veljko Paunović objavio spisak igrača za kvalifikacije za Mundijal

Danas pre 38 minuta
Ovo su najnebezbednije zemlje u Evropi, Srbija u prvih deset

Ovo su najnebezbednije zemlje u Evropi, Srbija u prvih deset

Danas pre 38 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,2344 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2344 dinara

RTV pre 4 minuta
Geely HaoYue L

Geely HaoYue L

Auto blog pre 12 minuta
Tragedija: Preminuo trener Radničkog iz Kragujevca tokom utakmice u Lučanima

Tragedija: Preminuo trener Radničkog iz Kragujevca tokom utakmice u Lučanima

Danas pre 38 minuta