Cvijanović: RS traži da u evropskim integracijama učestvuje u skladu sa svojom ustavnom pozicijom

Srpska članica Predsedništva Bosne i Hercegovine (BiH) Željka Cvijanović izjavila je da je u današnjem razgovoru s visokom predstavnicom Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas u Sarajevu navela da Republika Srpska traži da u procesu evropskih integracija učestvuje u skladu sa svojom definisanom ustavnom pozicijom. „Od EU očekujemo racionalniji pristup i više razumevanja za složenu ustavnu strukturu u BiH. Očekujemo više podrške domaćim