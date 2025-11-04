Tragedija: Preminuo trener Radničkog iz Kragujevca tokom utakmice u Lučanima

Mladen Žižović, trener Radničkog 1923, preminuo je u 44. godini tokom utakmice u Lučanima.

Iskusni strateg se srušio pokraj klupe svog tima u 22. minutu utakmice između Mladosti iz Lučana i Radničkog iz Kragujevca, posle čega je prevežen sanitetskim vozilom u bolnicu, a tamo je izgubio najvažniju bitku. Utakmica je potom prekinuta pri rezultatu 2:0 za Radnički. Žižović je rođen 27. decembra 1980. godine. Igrao je za brojne klubove u Bosni i Hercegovini, a trenerskom karijerom počeo je da se bavi 2017. godine u Radniku iz Bijeljine. Trenirao je još