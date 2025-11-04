Tuga: Uefa se oglasila povodom tragične smrti Mladena Žižovića! (foto)

Tužna vest je sve šokirala UEFA je uputila zvanično saučešće porodici, prijateljima i kolegama Mladena Žižovića, trenera Radničkog iz Kragujevca, koji je preminuo u 44. godini nakon što mu je pozlilo tokom meča protiv Mladosti u Lučanima.

Tragičan događaj potresao je region, a evropska kuća fudbala reagovala je saopštenjem objavljenim na zvaničnim kanalima. On behalf of the European football community, we extend our heartfelt condolences to the family, friends and colleagues of @RFK1923 head coach Mladen Žižović. The Bosnian manager passed away yesterday at the age of 44, leaving behind a legacy as a player and manager. — UEFA (@UEFA) November 4, 2025 „U ime evropske fudbalske zajednice, izražavamo