Sudbina Generalštaba u rukama narodnih poslanika Skupštinski odbor prihvatio leks specijalis, predlložiće ga parlamentu na usvajanje

Skupštinski Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio je danas Predloga zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske odnosno leks specijalis o zgradi Generalštaba Vojske Srbije i predložiće ga skupštini na usvajanje.

Poslanik SNS Nikola Radosavljević rekao je da taj zakon donosi sistemsku plansku i odgovornu intervenciju države kako bi se taj prostor ponovo oživeo, obnovio i pretvorio u moderan, funkcionalan i lep gradski centar. "Cilj je da se kroz posebne i ubrzane postupke sredi brža realizacija postupka. Na taj način izbegavaju se dugogodišnje birokratske prepreke koje su ranije kočile ovakve investicije. Ovim zakonom omogućavamo da država zajedno sa Gradom i investitorima