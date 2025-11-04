Telo mlade žene pronađeno u Pečenjevcu, policija traga za osumnjičenim partnerom

Prema informacijama iz Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, osumnjičeni se trenutno nalazi u bekstvu i za njim je raspisana intenzivna potraga.

Policija za sada nije uspela da ga locira. Tužilaštvo navodi da do ovog trenutka još nije dostavljena formalna krivična prijava o događaju, te se čekaju zvanični podaci kako bi postupak mogao zvanično da započne. Iz Policijske uprave Leskovac takođe još uvek nije izdato zvanično saopštenje o slučaju. Prema dosadašnjim informacijama, istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon što policija pronađe osumnjičenog i kada Tužilaštvo zvanično preuzme predmet.