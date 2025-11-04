13 Saobraćajki u Subotici za 7 dana. Troje teže i 6 lakše povređenih. Šest pijanih vozača, od 25 isključenih, zadržano u policiji!

Kurir pre 40 minuta
13 Saobraćajki u Subotici za 7 dana. Troje teže i 6 lakše povređenih. Šest pijanih vozača, od 25 isključenih, zadržano u…

Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, od 27. oktobra, do 2. novembra.

U osam saobraćajnih nezgoda, tri osobe su teže i šest osoba je lakše povređeno dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu, policija je podnela 30 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 444 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključeno 25 vozača, od kojih je za šest vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu, mladić teško povređen

Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu, mladić teško povređen

Politika pre 3 sata
Ovo je mladić koji je poginuo kod Jagodine Meštani u šoku, bio je dobro dete

Ovo je mladić koji je poginuo kod Jagodine Meštani u šoku, bio je dobro dete

Alo pre 8 sati
Teška nezgoda kod Orlovače: Sudarila se dva kamiona, jedan vozač ostao zaglavljen!

Teška nezgoda kod Orlovače: Sudarila se dva kamiona, jedan vozač ostao zaglavljen!

Telegraf pre 12 sati
Ovo je tinejdžer (17) koji je poginuo na traktoru kod Jagodine: Ceo kraj zavijen u crno nakon nesreće: Bio je dobro i vredno…

Ovo je tinejdžer (17) koji je poginuo na traktoru kod Jagodine: Ceo kraj zavijen u crno nakon nesreće: Bio je dobro i vredno dete, pomagao roditeljima... (foto)

Kurir pre 13 sati
Stravičan udes na obilaznici u smrskanom kamionu zarobljen vozač; Saobraćaj u kolapsu

Stravičan udes na obilaznici u smrskanom kamionu zarobljen vozač; Saobraćaj u kolapsu

Dnevnik pre 12 sati
"Anđele naš, zauvek ćeš biti sa nama i u našim srcima": Porodica se oprašta od nastradalog momka iz Jagodine

"Anđele naš, zauvek ćeš biti sa nama i u našim srcima": Porodica se oprašta od nastradalog momka iz Jagodine

Mondo pre 13 sati
Teška nesreća kod Orlovače: Sudar dva kamiona, vozač zarobljen u kabini FOTO

Teška nesreća kod Orlovače: Sudar dva kamiona, vozač zarobljen u kabini FOTO

Nova pre 13 sati

Ključne reči

Suboticasaobraćajna nesrećasaobracajna policija

Hronika, najnovije vesti »

13 Saobraćajki u Subotici za 7 dana. Troje teže i 6 lakše povređenih. Šest pijanih vozača, od 25 isključenih, zadržano u…

13 Saobraćajki u Subotici za 7 dana. Troje teže i 6 lakše povređenih. Šest pijanih vozača, od 25 isključenih, zadržano u policiji!

Kurir pre 40 minuta
Auto sleteo sa puta, pa se prevrnuo! Sudar dva vozila u Kragujevcu

Auto sleteo sa puta, pa se prevrnuo! Sudar dva vozila u Kragujevcu

Alo pre 1 sat
Kosovo optužuje Srbiju da je narušila državnu granicu, u vezi s izveštajem o otmici Srbina u Leposaviću

Kosovo optužuje Srbiju da je narušila državnu granicu, u vezi s izveštajem o otmici Srbina u Leposaviću

Slobodna Evropa pre 1 dan
Zbog zločina u novosadskom Adamovićevom naselju okrivljeni od hapšenja u pritvoru Nastavak suđenja za ubistvo u napuštenoj…

Zbog zločina u novosadskom Adamovićevom naselju okrivljeni od hapšenja u pritvoru Nastavak suđenja za ubistvo u napuštenoj kući 2. decembra

Dnevnik pre 1 dan
Mediji: Srpska žandarmerija upucala i kidnapovala Srbina na Kosovu

Mediji: Srpska žandarmerija upucala i kidnapovala Srbina na Kosovu

Vranje news pre 1 sat