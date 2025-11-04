13 Saobraćajki u Subotici za 7 dana. Troje teže i 6 lakše povređenih. Šest pijanih vozača, od 25 isključenih, zadržano u policiji!
Kurir pre 40 minuta
Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda, od 27. oktobra, do 2. novembra.
U osam saobraćajnih nezgoda, tri osobe su teže i šest osoba je lakše povređeno dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu, policija je podnela 30 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 444 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključeno 25 vozača, od kojih je za šest vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne