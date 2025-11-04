Američki ministar rata stigao na granicu! Šef Pentagona prvi put posle osam godina u demilitarizovanoj zoni između dveju Koreja! (video)

Kurir pre 1 sat  |  Beta/Preneo: V.M.)
Američki ministar rata stigao na granicu! Šef Pentagona prvi put posle osam godina u demilitarizovanoj zoni između dveju…

Šef Pentagona Pit Hegset posetio je granicu između Severne i Južne Koreje, što je prva poseta jednog američkog ministra odbrane nakon osam godina.

Južnokorejski ministar odbrane An Gju Bek pratio je američkog kolegu u Panmundžomu, jedinoj tački gde se severnokorejske i južnokorejske snage suočavaju, nakon što je posetio brdo poznato kao osmatračnica Uelet. Dva zvaničnika su "potvrdila snagu svoje zajedničke odbrambene pozicije i blisku saradnju između Južne Koreje i SAD", saopštilo je južnokorejsko Ministarstvo odbrane. Poseta Hegseta dolazi posle putovanja američkog predsednika Donalda Trampau Aziju prošle
