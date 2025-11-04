Predsednik Finske upozorava: "Ušli smo u novu eru nuklearnog oružja, gde, nažalost, njegov značaj nastavlja da raste"
Kurir pre 35 minuta | Beta/Preneo: V.M.)
Finski predsednik Aleksandar Stub izjavio je da je počela "nova era nuklearnog oružja" posle nekoliko izjava američkog predsednika Donalda Trampa u kojima je najavio nameru da nastavi sa nuklearnim testiranjima. - Logika odvraćanja i strateška stabilnost između supersila prolaze kroz duboku transformaciju.
Ušli smo u novu eru u vezi sa nuklearnim oružjem, u kojoj, nažalost, značaj ovog oružja nastavlja da raste - rekao je Stub u govoru održanom u Helsinkiju. Prošle nedelje, američki predsednik Donald Tramp izazvao je zabrinutost širom sveta pošto je rekao da namerava da nastavi sa testiranjem nuklearnog oružja, ne precizirajući tačno šta zamišlja. Ostaje sumnja u vezi sa njegovom izjavom - da li se odnosi na testiranja oružja sposobnog da nosi nuklearne bojeve