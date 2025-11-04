Predsednik Finske upozorava: "Ušli smo u novu eru nuklearnog oružja, gde, nažalost, njegov značaj nastavlja da raste"

Finski predsednik Aleksandar Stub izjavio je da je počela "nova era nuklearnog oružja" posle nekoliko izjava američkog predsednika Donalda Trampa u kojima je najavio nameru da nastavi sa nuklearnim testiranjima. - Logika odvraćanja i strateška stabilnost između supersila prolaze kroz duboku transformaciju.

Ušli smo u novu eru u vezi sa nuklearnim oružjem, u kojoj, nažalost, značaj ovog oružja nastavlja da raste - rekao je Stub u govoru održanom u Helsinkiju. Prošle nedelje, američki predsednik Donald Tramp izazvao je zabrinutost širom sveta pošto je rekao da namerava da nastavi sa testiranjem nuklearnog oružja, ne precizirajući tačno šta zamišlja. Ostaje sumnja u vezi sa njegovom izjavom - da li se odnosi na testiranja oružja sposobnog da nosi nuklearne bojeve