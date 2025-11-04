Prvenac Đenove: Đenovljani kao gosti savladali Sasuolo i krenuli u beg sa dna tabele

Fudbaleri Đenove pobedili su večeras na gostujućem terenu Sasuolo 2:1, u utakmici 10. kola i ostvarili prvu pobedu ove sezone u Seriji A.

Đenova je povela u 18. minutu golom koji je postigao Ruslan Malinovskij, a izjednačio je Domeniko Berardi u 47. minutu. Pobedu Đenovi obezbedio je Leo Estigor pogotkom u trećem minutu nadoknade vremena. Đenova je ostvarila prvu pobedu u ligi i zauzima 18. mesto na tabeli sa šest bodova. Sasuolo je pretrpeo drugi poraz u poslednje tri utakmice, ukupno peti u prvenstvu i zauzima 11. mesto na tabeli sa 13 bodova. U sledećem kolu Đenova će dočekati Fjorentinu, a
