Sjajna vest za olgu Danilović! Srpkinja napredovala za dve pozicije, Sabalenka i dalje zakucana na vrhu!

Kurir pre 51 minuta
Srpska teniserka Olga Danilović popravila je plasman za dve pozicije i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 68. mesto.

Unutar prvih 10 mesta na WTA listi nije bilo promena. Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka 9.870 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.195 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 6.563 boda. Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je nazadovala za jedno mesto i sada je 146. mesto, Nina Stojanović je pokvarila plasman za 24 mesta i sada je na 188. poziciji, dok je Teodora Kostović nazadovala za dva mesta i sada je 190. teniserka sveta. WTA lista: 1.
