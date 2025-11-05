Novak Đoković demantovao „vest dana“: „Ne znam odakle je on dobio tu informaciju – od mene nije“

Danas pre 8 sati  |  M. L.
Novak Đoković demantovao „vest dana“: „Ne znam odakle je on dobio tu informaciju – od mene nije“

Novak Đoković će igrati na Završnom Mastersu u Torinu, istakao je predsednik Teniskog saveza Italije Anđelo Binagi u ponedeljak i to je bila vest dana u svetskom tenisu.

Sada je na konferenciji za medije posle pobede u Atini nad Alehandrom Tabiljom Novak Đoković sve to demantovao. – Ne znam odakle je on (Binagi prim.aut.) dobio tu informaciju, ne znam od koga. Sigurno nije od mene ili mog tima. Tu odluku ću doneti na kraju ovog turnira – poručio je Novak Đoković na konferenciji za medije u Atini. Inače Završni masters u Torinu počinje 9. novembra.
