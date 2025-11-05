Ne zna ništa o ovome: Širi se lažna vest o Đokoviću!

Hot sport pre 32 minuta
Ne zna ništa o ovome: Širi se lažna vest o Đokoviću!

Ništa još nije potvrdio! Novak Đoković (38) zvanično je izborio plasman na Završni masters u Torinu, ali još uvek nije doneo odluku da li će se tamo i pojaviti.

Ipak, vest da će sigurno nastupiti odjeknula je u svetskim medijima — nakon što je predsednik Teniskog saveza Italije, Anđelo Binagi (65), izjavio da je Đokovićev dolazak izvestan. Međutim, ubrzo se ispostavilo da Binagi tu informaciju nije dobio od samog Novaka, niti iz njegovog tima. Upitan u Atini da prokomentariše te navode, srpski as je reagovao iznenađeno i odlučno: „Ne znam odakle mu ta informacija. Nije došla od mene, niti od mog tima. Odluku ću doneti na
