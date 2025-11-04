Zakazan novi teniski spektakl! Najbolji na svetu sezonu počinju pre Australijan opena!

Egzibicija je zakazana u Južnoj Koreji, saopštili su organizatori događaja koji će biti održan u januaru.

Nakon što je osvojio mastersu u Parizu prvi put u karijeri, Siner je preuzeo prvu poziciju na ATP listi od Španca. Njihov spektakularni okršaj održaće se 10. januara u Inčonu, nedaleko od Seula, glavnog grada Južne Koreje. Karlos Alkaraz, koji je više puta isticao nezadovoljstvo gustim kalendarom na ATP turu, trenutno ima bolji učinak u međusobnim susretima pošto ima 10 pobeda i pet poraza. Siner će već nekoliko dana kasnije krenuti u odbranu trofeja na Australijan