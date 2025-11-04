Zatvaranje raskrsnice Preljina i izmene saobraćaja na povezivanju 2 auto-puta: Radovi traju do ovog datuma, obezbeđeni alternativni pravci

Čačak – Usled izvođenja radova na izgradnji saobraćajne veze između dva auto-puta Miloša Velikog i Moravskog koridora u sredu 5. novembra doći će do izmena režima saobraćaja. - Planirano je zatvaranje denivelisane raskrsnice „Preljina“ za saobraćaj motornih vozila i preusmeravanje saobraćaja na alternativne putne pravce.

Izmena režima saobraćaja je predviđena na državnim putevima IA-A2, IB-22 i obilaznici oko Gornjeg Milanovca, potvrđeno je za RINU u JP Koridori Srbije. Tokom zatvaranja denivelisane raskrsnice „Preljina“ saobraćaj će se, ka odredištima Čačak i Kraljevo, odvijati na sledeći način: Za korisnike koji iz pravca Beograda idu za Čačak / Kraljevo, važiće sledeća putanja kretanja: državni put IA reda oznaka puta A2 → isključenje na denivelisanoj raskrsnici „Takovo“ →