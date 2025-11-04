Poslanici danas započinju raspravu o Zakonu o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Sednica Skupštine Srbije, na čijem će se dnevnom redu, između ostalog, naći izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao i "leks specijalis" za zgradu Generalštaba u Beogradu, oštećenu u NATO bombardovanju 1999. godine, zakazana je za danas u 10 časova.

Prva od osam tačaka dnevnog reda je predlog izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji dolazi godinu i po dana od preporuka ODIHR-a i pregovora vlasti, nevladinih organizacija i opozicije, koja je u jednom trenutku napustila taj proces i najavila da neće podržati predložene izmene. Zakon je skupštini podneo poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, koji je u petak započeo štrajk glađu ispred zgrade parlamenta, te nije jasno da