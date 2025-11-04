Početak primene EES sistema na mađarsko-srpskim granicama i nove procedure

Naslovi.ai pre 1 sat

EES sistem uveden na prelazima Tompa-Kelebija i Reske-Horgoš, uvodi elektronsku registraciju i izaziva duge kolone na granicama.

Novi ulazno-izlazni sistem Evropske unije (EES) stupio je na snagu 28. oktobra na graničnom prelazu Tompa-Kelebija, a od 4. novembra primenjuje se i na mađarsko-srpskom prelazu Reske-Horgoš. Sistem uvodi elektronsku registraciju putnika iz trećih zemalja, uključujući Srbiju, sa biometrijskim podacima. Dnevnik RTS

Mađarska policija pravi elektronske dosijee sa podacima iz pasoša, fotografijom i otiscima prstiju, dok putnici sa pasošima EU putuju bez promena. Na granicama su postavljeni punktovi i posebne trake za registraciju, što je dovelo do stvaranja dugih kolona. N1 Info RTV