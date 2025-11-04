Početak primene EES sistema na mađarsko-srpskim granicama i nove procedure

Naslovi.ai pre 1 sat
Početak primene EES sistema na mađarsko-srpskim granicama i nove procedure

EES sistem uveden na prelazima Tompa-Kelebija i Reske-Horgoš, uvodi elektronsku registraciju i izaziva duge kolone na granicama.

Novi ulazno-izlazni sistem Evropske unije (EES) stupio je na snagu 28. oktobra na graničnom prelazu Tompa-Kelebija, a od 4. novembra primenjuje se i na mađarsko-srpskom prelazu Reske-Horgoš. Sistem uvodi elektronsku registraciju putnika iz trećih zemalja, uključujući Srbiju, sa biometrijskim podacima. Dnevnik RTS

Mađarska policija pravi elektronske dosijee sa podacima iz pasoša, fotografijom i otiscima prstiju, dok putnici sa pasošima EU putuju bez promena. Na granicama su postavljeni punktovi i posebne trake za registraciju, što je dovelo do stvaranja dugih kolona. N1 Info RTV

Povezane vesti »

Kraj pečatiranja pasoša: Eu uvodi EES sistem na Horgošu

Kraj pečatiranja pasoša: Eu uvodi EES sistem na Horgošu

Kamatica pre 51 minuta
(Video, foto) evo kako funkcioniše novi sistem kontrole na granici sa mađarskom Putnicima iz Srbije prave elektronske dosijee…

(Video, foto) evo kako funkcioniše novi sistem kontrole na granici sa mađarskom Putnicima iz Srbije prave elektronske dosijee stvaraju se gužve i to na ovim prelazima

Dnevnik pre 1 sat
Na graničnom prelazu Reske–Horgoš počela primena EES sistema – pogledajte kako to izgleda

Na graničnom prelazu Reske–Horgoš počela primena EES sistema – pogledajte kako to izgleda

RTS pre 2 sata
Na graničnom prelazu Reske – Horgoš jutros počela primena EES-a

Na graničnom prelazu Reske – Horgoš jutros počela primena EES-a

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Na graničnom prelazu Reske-Horgoš jutros počela primena EES-a

Na graničnom prelazu Reske-Horgoš jutros počela primena EES-a

NIN pre 4 sati
Danas je počela primena EES sistema na Horgošu: Pogledajte kako to izgleda i šta sve EU sada beleži o vama

Danas je počela primena EES sistema na Horgošu: Pogledajte kako to izgleda i šta sve EU sada beleži o vama

Mondo pre 4 sati
Novi sistem kontrole ulaska u EU od danas i na Horgošu – registracija srpskih putnika postaje obavezna

Novi sistem kontrole ulaska u EU od danas i na Horgošu – registracija srpskih putnika postaje obavezna

Ozon pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaEUHorgošKelebijaMađarskaEES

Društvo, najnovije vesti »

Napad na Petu beogradsku gimnaziju

Napad na Petu beogradsku gimnaziju

Mašina pre 36 minuta
NUNS: Hitno identifikovati i procesuirati napadače na reportera FoNeta i obezbediti sigurne uslove za izveštavnje

NUNS: Hitno identifikovati i procesuirati napadače na reportera FoNeta i obezbediti sigurne uslove za izveštavnje

Mašina pre 46 minuta
Advokat: Bačulov i dalje u bolnici, lekari sumnjaju na pojavu plućne embolije

Advokat: Bačulov i dalje u bolnici, lekari sumnjaju na pojavu plućne embolije

N1 Info pre 41 minuta
(BLOG) Dijana Hrka treći dan štrajkuje glađu: Skandiranja "Aco Srbine" iz Ćacilenda, policija ih obezbeđuje

(BLOG) Dijana Hrka treći dan štrajkuje glađu: Skandiranja "Aco Srbine" iz Ćacilenda, policija ih obezbeđuje

N1 Info pre 51 minuta
Vučević obišao Mrdića i zamolio ga da prekine štrajk glađu

Vučević obišao Mrdića i zamolio ga da prekine štrajk glađu

RTV pre 1 minut