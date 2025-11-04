Odbor za kulturu i informisanje po hitnom postupku šalje parlamentu listu kandidata za članove REM

Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije odlučio je večeras većinom glasova da po hitnom postupku uputi parlamentu izveštaj i listu kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), sa njihovim biografijama i izjavama da prihvataju kandidature.

Na sednici Odbora, poslanica Srpske napredne stranke (SNS) i članica tog tela Nataša Jovanović izabrana je za predstavnicu predlagača na sednici Skupštine Srbije. Na konačnoj listi usaglašenih kandidata za Savet REM-a nalaze se Đorđe Vlajić i Mileva Malešić kao kandidati novinarskih udruženja, Milan Petković i Vanja Šibalić kao kandidati univerziteta, te Stevica Smederevac i Gordana Predić kao kandidati nezavisnih institucija. Kandidati crkava i verskih zajednica