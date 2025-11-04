„Dalibor ubio ženu, pa pozvao brata da mu kaže šta je učinio“: Roditelji ubice u strahu, policija još traži osumnjičenog za ubistvo žene

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miljana Isailović
„Dalibor ubio ženu, pa pozvao brata da mu kaže šta je učinio“: Roditelji ubice u strahu, policija još traži osumnjičenog za…

Leskovačka policija intenzivno traga za Daliborom Demirovićem iz sela Pečenjevce, koji je kako se sumnja, juče ubio svoju vanbračnu suprugu Katarinu J. sa kojom ima i dete.

U njegovoj kući zatekli smo Daliborovu majku Esmu i oca Dragana koje policija čuva jer, kako kažu, strahuju da bi oni mogli da budu sledeće žrtve sinovljevog krvavog pira. „Ne znam zašto je to uradio. Vukli su se pet, šest godina, a poslednjih godinu dana boravili su na spratu naše kuće. Stalno su se svađali, ona je toliko vikala da su i komšije čule. Stalno su prijavljivali jedno drugo policiji. Međutim, juče se nije čulo, ništa pa ne znam na koji je način ubio“,
