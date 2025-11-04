„Vučić ne može da pobedi srpske studente – što duže bude odlagao rasplet, cena pada sa vlasti biće viša“

Nova pre 1 sat  |  Autor: N1
„Vučić ne može da pobedi srpske studente – što duže bude odlagao rasplet, cena pada sa vlasti biće viša“

Istoričar Milivoj Bešlin istakao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne može da pobedi srpske studente, dodajući da nijedan autoritaran režim nikad nije dobio bitku protiv mladosti sopstvenog društva.

On je poručio i da dok god "šatorsko ruglo (Ćacilend) i ljudi iz krimogenog miljea stoje tu u centru Beograda, niko od nas ne može biti slobodan". „Vučić ne može da dobije bitku i bilo bi dobro kad bi mu neko preneo da ne može da dobije bitku protiv budućnosti ove zemlje… Možda to nekad nije odmah, ali nemoguće je da Vučić tu bitku dobije“, rekao je Bešlin u emisiji „N1 Direktno“ na TV N1. Milivoj Bešlin je istakao da „što duže Vučić bude odlagao rasplet situacije
