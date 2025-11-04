Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog za silovanje devojčice u Sečnju

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog za silovanje devojčice u Sečnju

ZRENJANIN - Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana M.N. (23) osumnjičenom da je na teritoriji Sečnja silovao devojčicu.

Tužilaštvo je sudu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi ostankom na slobodi uticao na svedoke i oštećenu, ali i kako u kratkom vremenskom roku ne bi ponovio krivično delo, navedeno je na sajtu tog tužilaštva. On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela silovanje, za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor. Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret da je na
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Supruga Štimca: Vladimir pušten da se brani sa slobode

Supruga Štimca: Vladimir pušten da se brani sa slobode

N1 Info pre 17 minuta
Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode

Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode

Nova ekonomija pre 22 minuta
Advokat Lakić: Vladimir Štimac pušten na slobodu

Advokat Lakić: Vladimir Štimac pušten na slobodu

Beta pre 36 minuta
Više javno tužilaštvo u Beogradu: Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor

Više javno tužilaštvo u Beogradu: Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor

NIN pre 6 minuta
Advokat Lakić: Vladimir Štimac pušten na slobodu

Advokat Lakić: Vladimir Štimac pušten na slobodu

Nedeljnik pre 32 minuta
Štimac negirao krivicu, tužilaštvo traži pritvor

Štimac negirao krivicu, tužilaštvo traži pritvor

Bujanovačke pre 36 minuta
Oglasilo se Više javno tužilaštvo u slučaju Štimca: Sud odstupa od prakse, osumnjičenima za nasilje ne određuje pritvor

Oglasilo se Više javno tužilaštvo u slučaju Štimca: Sud odstupa od prakse, osumnjičenima za nasilje ne određuje pritvor

Euronews pre 6 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZrenjaninTužilaštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Supruga Štimca: Vladimir pušten da se brani sa slobode

Supruga Štimca: Vladimir pušten da se brani sa slobode

N1 Info pre 17 minuta
Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode

Vladimir Štimac pušten da se brani sa slobode

Nova ekonomija pre 22 minuta
Advokat Lakić: Vladimir Štimac pušten na slobodu

Advokat Lakić: Vladimir Štimac pušten na slobodu

Beta pre 36 minuta
Više javno tužilaštvo u Beogradu: Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor

Više javno tužilaštvo u Beogradu: Sud odstupa od prakse i osumnjičenima za nasillje ne određuje pritvor

NIN pre 6 minuta
Evakuisane zgrade sudova u Novom Sadu zbog lažne dojave o postavljenim bombama

Evakuisane zgrade sudova u Novom Sadu zbog lažne dojave o postavljenim bombama

RTV pre 22 minuta