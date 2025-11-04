Teška nesreća u Kruševcu: Uhapšen vozač, autom oborio troje maloletnika na pešačkom prelazu

Serbian News Media pre 1 sat
Teška nesreća u Kruševcu: Uhapšen vozač, autom oborio troje maloletnika na pešačkom prelazu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su S.

P. (42) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Sumnja se da je S. P. danas oko 7.40 časova u Kosovskoj ulici, upravljajući automobilom marke “Audi”, oborio troje maloletnih pešaka dok su prelazili ulicu na pešačkom prelazu. Povređenim pešacima je odmah ukazana medicinska pomoć u Opštoj bolnici. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužiocu uz krivičnu
Ključne reči

AudiMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPKruševacbezbednost u saobraćajusrbija

