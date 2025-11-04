Atamanov plan - PAO bez uobičajenog treninga pred Zvezdu, ali...

Sportske.net pre 4 sati  |  Sportske.net
Atamanov plan - PAO bez uobičajenog treninga pred Zvezdu, ali...

Košarkaši Panatinaikosa stižu na noge Crvenoj zvezdi u jedinom meču sutrašnjeg programa devetog kola Evrolige, a trener atinskog velikana Ergin Ataman odlučio je da njegov tim ne trenira dan uoči utakmice.

Umesto uobičajenog treninga koji gostujući timovi imaju dan uoči duela, kako bi što bolje osetili protivnički teren, Ataman je odlučio da sav fokus usmeri ka šutu pa će njegovi igrači na dan duela imati šutersku sesiju. PAO stiže u Beograd nakon dva uzastopna poraza na gostovanjima u Evroligi, ali tri trijumfa u nizu protiv sutrašnjeg rivala, međutim skraćeni roster i izostanak klasičnog centra umnogome će otežati put grčkog vicešampiona. Sa druge strane, Zvezda je
Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroliga

