Nan pecnuo Čimu Monekea! Tek sada će goreti u Areni kada dođe Panatinaikos!

Kendrik Nan, košarkaš Panatinaikosa, oglasio se pred meč sa Crvenom zvezdom.

On je uoči tog duela u sredu sa početkom u 20.00, javno pecnuo krilnog centra Zvezde Čimu Monekea: Imao je poruku za Monekea, jer je upitan da li bi ga uvrstio u tim: - Volim svoje saigrače, birao bih njih pre njega ili bilo kog drugog protivnika - poručio je Kendrik Nan. Panatinaikos je u ovom momentu na učinku od 5-3, dok je Zvezda upisala skor od 6-2 u Evroligi.