Jovanović: Samo pobeda može da nas izvuče iz krize u koju smo ušli (video)

Privremeni trener Partizana će zajedno sa Ćetkovićem voditi ekipu protiv Javora i Novog Pazara.

Privremeni trener Partizana Marko Jovanović izjavio je danas da njegova ekipa na predstojećoj utakmici Super lige Srbije protiv Javora iz Ivanjice mora da pokaže karakter i izdigne se iz loše situacije u kojoj se trenutno nalazi. - Posle poraza od Mačve i Čukaričkog, očekuje nas jako teška utakmica protiv tima koji igra jako dobro u poslednje vreme. Nemaju poraz kod kuće i uvek su protiv nas u Ivanjici davali sve od sebe. Predvođeni su sjajnim trenerom i ekipa