Saopštenje Radničkog: Izgubili smo velikog stručnjaka, dobrog čoveka i prijatelja

Sputnik pre 23 minuta
Saopštenje Radničkog: Izgubili smo velikog stručnjaka, dobrog čoveka i prijatelja

Fudbalski klub Radnički iz Kragujevca uputio saučešće porodici i prijateljima preminulog trenera Mladena Žižovića.

Saopšteno je da je klub izgubio ne samo velikog stručnjaka, već dobrog čoveka i prijatelja. Žižoviću (44) je pozlilo tokom utakmice 14. kola Superlige protiv Mladosti u Lučanima, a nakon što ga su ga odvezla kola Hitne pomoći saopšteno je da je preminuo. "Sa najdubljom tugom obaveštavamo javnost, navijače i sportske prijatelje da je naš šef stručnog štaba, Mladen Žižović, preminuo tokom utakmice između Mladosti i Radničkog u Lučanima. Naš klub izgubio je ne
