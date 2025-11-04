Bravo mali, tako se to radi! Novi trener Partizana ishvalio Vanju Dragojevića nakon sukoba sa bivšim fudbalerom Crvene zvezde

Privremeni trener fudbalera Partizana Marko Jovanović izjavio je danas da njegova ekipa na predstojećoj utakmici Super lige Srbije protiv Javora iz Ivanjice mora da pokaže karakter i "izdigne se" iz loše situacije u kojoj se trenutno nalazi.

FOTO: FK Partizan "Posle poraza od Mačve i Čukaričkog, očekuje nas jako teška utakmica protiv tima koji igra jako dobro u poslednje vreme. Nemaju poraz kod kuće i uvek su protiv nas u Ivanjici davali sve od sebe. Predvođeni su sjajnim trenerom i ekipa izgleda odlično. Mi smo Partizan, momci znaju šta ih očekuje, moramo da se izdignemo iz ove situacije, da pokažemo karakter, podignemo energiju, vratimo strast i nemam sumnje da će to igrači pokazati. Naše ambicije su