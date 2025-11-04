Srbija ima novog selektora

Miloš Pavlović zvanično je imenovan za selektora ženske košarkaške reprezentacije Srbije.

On je tako nasledio Marinu Maljković koja je napustila mesto selektora ženske reprezetnacije. Svoj debi imaće već 12. novembra kada će reprezentacija Srbije na Islandu igrati u sklopu prvog prozora za plasman na Evropsko prvenstvo 2027. godine. Tri dana kasnije protivnik će biti Portugal. Kako narednog leta seniorke nemaju zvanična takmičenja, Pavlović će voditi i mladu U20 reprezentaciju Srbije u 2026. godini. “Košarkaški savez Srbije je odlučio da, kao i