Najmanje 10 mrtvih u požaru u Domu penzionera u Tuzli: mediji

Još oko 20 ljudi je povređeno, među njima i pripadnici spasilačkih službi. Uzrok požara se utvrđuje.

pre 35 minuta
Višespratnica u Tuzli u kojoj je izbio požar

U požaru koji je 4. novembra uveče zahvatio zgradu Doma penzionera u Tuzli, u istočnoj Bosni i Hercegovini (BiH), poginulo je 10 ljudi, prenose mediji, pozivajući se na informacije lokalne policije.

Još oko 20 ljudi je povređeno, među njima i pripadnici spasilačkih ekipa, dodaje se, prenose mediji u BiH.

I iz Doma su potvrdili informacije, preneo je tuzlanski.ba.

Neki od povređenih su u teškom stanju, javlja Klix.ba.

Požar je zahvatio sedmi sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli oko 20.45.

Na tom spratu su uglavnom bile smeštene nepokretne osobe, prenose mediji.

Nekoliko ljudi zbrinuto je u Kliničkom centru u Tuzli zbog trovanja ugljen-monoksidom, rekla je Ersija Aščerić Mujedinović, portparolka te bolnice.

Spasioci iznose jednog od povređenih iz Doma penzionera
